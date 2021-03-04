Ученые из Израиля узнали нечто неожиданное о развитии человеческого мозга

Главное: Израильские ученые установили, что человеческий мозг увеличился из-за вымирания крупных видов животных и переключения внимания на более мелких особей, что требовало большего развития когнитивных способностей.

Детали: Ученые из Тель-Авивского университета назвали неожиданную причину появления большого человеческого мозга. Как сообщает Lenta.ru, сравнив размеры животных, чьи останки были обнаружены в различных археологических культурах Восточной Африки, Южной Европы и Израиля, они выяснили, что во всех случаях наблюдалось значительное снижение распространенности животных весом более 200 кг в сочетании с увеличением объема мозга предков человека.

Так, примерно 2,6 млн лет назад, когда появились первые люди, средняя масса млекопитающих примерно достигала 500 кг. А незадолго до появления сельского хозяйства это число снизилось более чем на 90%.

Уменьшение размеров дичи и охота на мелких и юрких животных потребовали от людей новых навыков, что, в свою очередь, привело к развитию речи и языка. Коммуникация между людьми облегчала охоту и позволяла передавать информацию о местонахождении добычи.

В тему: В мае 2013 года антропологи обнаружили хорошо сохранившиеся слуховые кости парантропов Paranthropus robustus возрастом около 2 миллионов лет, которые несут первые следы эволюции человеческого слуха.

Осенью 2017 года международная группа ученых под руководством Ричарда Ленски из Университета штата Мичиган в США опровергла общепринятую гипотезу, согласно которой эволюция прекращается, если вид максимально приспособлен к окружающей среде, то есть достиг эволюционного оптимума.

В мае 2019 года международная группа ученых нашла новые доказательства того, что человечество зародилось в бассейне реки Нигер в Африке. Анализ ДНК диких и культурных форм растений ямса, произрастающих на континенте, показал, что в этом регионе произошло зарождение растениеводства.