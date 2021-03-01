Оксана Марченко объявила дату выхода нового проекта «Паломница»

Оксана Марченко объявила дату премьеры своего нового проекта «Паломница». Первый фильм выйдет в пятницу, 5 марта. Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram, сообщает 112.ua.

На видео Оксана Марченко прогуливается по территории Киево-Печерской Лавры и ставит в церкви свечу. В коротком трейлере телеведущая рассказывает, что всегда мысленно благодарит Пресвятую Богородицу и Бога за то, что в самые тяжелые и опасные моменты жизни не оставляют ее.

«Сколько ужасного может случиться, если рядом нет того, кто незримо оберегает тебя от всякого зла. И если даже наступает тяжелое испытание, я вижу только одни следы на песке — следы Бога, который несет меня на руках», — говорит Оксана Марченко в трейлере проекта.

С 5 марта фильмы «Паломницы» будут выходить каждую пятницу. Посмотреть их можно будет на YouTube-канале телеведущей.