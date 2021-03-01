Синоптики поведали об аномальных киевских морозах в прошлом феврале

Главное: В минувшем феврале в Киеве было холоднее, чем предусматривает температурная норма. Об этом говорят синоптики.

Детали: Центральная геофизическая обсерватория поведала об аномальных морозах в Киеве в прошлом феврале. Появились интересные цифры.

Так, стало известно, что среднемесячная температура воздуха в украинской столице была на 2,2 градусе ниже климатической нормы и составляла 4,5 градуса мороза.

Информируется, что самых страшный холод был 19 числа: утром минимальная температура составляла 16,6 градусов мороза.

Теплее же всего было 25 февраля: температура воздуха поднялась до 13,1 градусов тепла

Также известно, что осадков на проспекте Науки выпало 62 мм, что составило полторы месячные климатические нормы.

Сообщается, что высота снежного покрова с 11 по 20 февраля составила 25 см, что выше климатической нормы на 14 см.

В тему: к концу рабочей недели погода в Украине резко ухудшится.