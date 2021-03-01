Украинские дипломаты пытались вывезти в Польшу 16 кг золота и 187 ящиков сигарет

Детали: Двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке ввезти на служебном авто большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

Главное: Министерство иностранных дел Украины отозвало двух сотрудников посольства в Польше, подозреваемых в коррупции. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook, против них начто начинаем дисциплинарное расследование по выявленным фактам.

«Расследование будет тщательным и быстрым. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения», — пообещал министр, добавив, что МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых ожидает быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела.

По данным журналиста Евгения Плинского, дипломаты были задержаны 28 февраля на посту «Ягодын». На своей странице в Facebook он написал, что во время проведения обыска дипломатического т/с марки Mercedes-Sprinter следователи Государственного бюро расследований выявили:

— 165 200 долларов США;

— 70 200 Евро;

— 11 600 злотых;

— 16.4 кг. золотых изделий;

— 187 ящиков сигарет «Life,Complimen».

В тему: 21 мая 2016 года Государственная фискальная службы Украины сообщила о попытке провезти в Евросоюз почти 60 тысяч пачек сигарет на автомобиле с дипломатическими номерами под видом «дипломатического груза».

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Закарпатской области был задержан член семьи дипломата, перевозивший контрабандные сигареты.

Тогда же руководитель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что контрабандные сигареты в качестве дипломатического груза из Украины в Венгрию пытался вывезти муж первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин. В подтверждение своих слов он опубликовал соответствующий документ.

В конце 2020 года на Закарпатье пограничники задержали депутата парламента Венгрии двух созывов с партией контрабандных сигарет.