Врач рассказала, кому не нужно прививаться от коронавируса

Главное: По словам медиков, людям, переболевшим коронавирусом, вакцинироваться не нужно. Вакцинацию нужно начать с граждан, которые находятся в группе риска.

Детали: Тем, кто уже переболел коронавирусом, прививку делать не нужно. Об этом сообщил доктор медицинских наук и профессор, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского Алла Мироненко.

«На этот вопрос никто не может точно ответить. Не исключено, что это может сбить естественный иммунитет: если стимулировать иммунную систему, которая уже была простимулирована, так как выработались антитела, а вакцина вновь простимулирует их появление. По логике, ничего страшного произойти не должно. Однако лучше этих людей не прививать. Нужно начать вакцинацию с граждан, находящихся в группе риска, которые не болели. Пациенты, чьи случаи были лабораторно подтверждены, знают, что они переболели. Им делать прививку не нужно», — сказала Мироненко.

По ее словам, детей тоже не прививают от коронавируса.

«Во-первых, не были проведены клинические исследования. Во-вторых, дети, как правило, очень легко переносят COVID. К тому же, когда переболеют, то приобретают иммунитет», — резюмировала А. Мироненко.

В тему: Запись на вакцинацию будет доступна с марта. Для людей, не входящих в группы риска, в ближайшем будущем вакцина доступна не будет.