Украинцев предупредили, когда ждать следующей волны заболеваемости коронавирусом

Главное: В октябре ожидается новый пик заболеваемости коронавирусом. Поэтому врачи советуют не игнорировать вакцинацию.

Детали: То, что в мире уже появились вакцины от коронавируса, не означает конец пандемии. Covid-19 — это сезонное заболевание, поэтому новый его пик ожидается уже в октябре. Об этом заявил эксперт в сфере эпидемиологии, профессор Михаил Фаворов, сообщает УНН.

«Для того, чтобы начать программу вакцинации нужно иметь вакцину. Но вакцина это не все, это только первый шаг. Он был сделан стремительно, в мире за всю историю человечества ничего подобного не было. За такой короткий срок никогда еще не было получено такого количества всевозможных вакцин, и технологий их производства. Обычно, новые вакцины были направлены на иммунизацию детских возрастов, а в данном случае всего населения. Никогда не было потребности вакцинировать сразу все человечество», — сообщил Фаворов.

По его словам, теперь может возникнуть новая проблема: люди могут подумать, что пандемия пошла на спад, и уклоняться от вакцинации. Между тем, спад заболеваемости обусловлен не завершением пандемии, а тем, что Covid-19 является сезонным заболеванием.

«Заболеваемость пошла на спад с середины января, а к концу зимы сезон совсем закончится и заболеваемости почти не будет. Как объяснить, что надо вакцинироваться от того, чего, как они считают, нет? Заболеваемость пошла на спад, больных нет, умирающих мало, Слава Богу, все закончилось, смысл вакцинироваться? Но объяснять надо, что данная инфекция — циклический процесс, что в следующем октябре опять будет существенный подъем», — сказал Михаил Фаворов.

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