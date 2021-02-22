В Украине подорожает телефонная связь

Главное: Телефонная связь в Украине дорожает. Названы новые цены.

Детали: В Украине будет дорожать телефонная связь. Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, собирается повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Ожидается, что тарифы вырастут уже с 1 июля.

Планируется, что стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения вырастит сразу на 17,2%: с 59,71 до 70 гривен.

При этом для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей тариф увеличится сразу на 52,6%: с 65,55 до 100 гривен.

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