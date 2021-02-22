Украинцам рассказали, когда мы получим американскую вакцину от коронавируса

Главное: Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что договорился о пяти дополнительных тысячах доз вакцин американской компании Novavax, однако поставки будут не ранее июля.

Детали: Украина получила подтверждение на поставку еще пяти миллионов доз вакцины против коронавируса от американской компании Novavax. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

«Еще одна позитивная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax», — написал министр.

По его словам, Украина получит пять миллионов дополнительных доз вакцины NovaVax, договоренность закрепят подписанием договора.

«Общий объем вакцин NovaVax, который мы ожидаем в Украине, на сегодня составляет 15 млн. Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланированы начиная с июля 2021», — написал Степанов.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 начнется в Украине согласно утвержденном графику — в феврале.

«Со дня на день Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca уже прибыл по месту назначения и прямо сейчас находятся на прямом маршруте в Украину», — сказала Шаталова.

В тему: Индия отгрузила Украине полмиллиона доз вакцины от коронавируса сомнительного качества.