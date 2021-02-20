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Новости > Ученые из Германии нашли на Земле жизнь, которая могла бы быть на Марсе

Ученые из Германии нашли на Земле жизнь, которая могла бы быть на Марсе

Александр Панько
20.02.21 11:26
506
Ученые из Германии нашли на Земле жизнь, которая могла бы быть на Марсе

Главное: Немецкие ученые нашли микроорганизмы, которые могут расти и развиваться в марсианской атмосфере. На основе цианобактерий или сине-зеленых водорослей можно создать системы жизнеобеспечения для людей, которые будут жить на поверхности Марса.

Детали: Ученые из Бременского университета в Германии установили, что цианобактерии могут поддерживать жизнедеятельность, используя газы марсианской атмосферы в качестве источника углерода и кислорода, несмотря на низкое давление. Как сообщает Lenta.ru, сине-зеленые водоросли размножались в воде со взвесью марсианской пыли, что дает возможность использовать их для кормления других живых организмов. Кроме того, цианобактерии производят кислород в качестве побочного продукта фотосинтеза.

Исследователи разработали биореактор Atmos, поддерживающий атмосферное давление на уровне 10% от земного и концентрацию азота и углекислого газа, равную 96% и 4% соответственно. Эти условия приближены к марсианским, однако отличаются от них: атмосферное давление составляет процент от земного, а доля углекислого газа составляет 95%. В биореактор также добавили воду и смесь минералов, имитирующую марсианский реголит.

Для эксперимента команда выбрала вид азотфиксирующих цианобактерий Anabaena sp. PCC 7938, который, как показали предварительные испытания, с наибольшей вероятностью будет процветать в этих условиях.

Хотя бактерии лучше росли на питательной среде, исследователи также наблюдали рост на марсианском реголите. Затем ученые высушили культуру микроорганизмов и применили ее как субстрат для выращивания кишечной палочки.

Это доказывает, что цианобактерии на Марсе можно использовать для кормления культур, которые, в свою очередь, пригодны для синтеза полезных веществ, включая лекарства.

В тему: В конце 2020 года ученые Ратгерского университета в США нашли места, где могла существовать инопланетная жизнь на Марсе, когда на нем еще присутствовала жидкая вода. В то время Солнце было холоднее и менее ярким, поэтому климат на планете был недостаточно влажным и теплым для живых организмов. Однако жизнь могла существовать под поверхностью, поддерживаемая теплом геотермальных источников.

Напомним: В ноябре 2018 года американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск оценил свои шансы попасть на Марс в 70%. При этом, по его подсчетам, билет на Марс будет стоить «около пары сотен тысяч долларов».

Спустя год он заявил о тысяче кораблей Starship, которые должны помочь построить на Марсе первое автономное поселение. Для этого по его словам, на Красную планету придется отправить три миллиона тонн оборудования, техники и прочих ресурсов, что займет около 20 лет.

В конце 2020 года первый полет американского многоразового космического корабля Starship, созданного для полетов людей на Марс, окончился неудачей. Аппарат не успел затормозить во время посадки и взорвался от удара о землю.

Тэги: Германия, ученые, жизнь, Марс, наука, микроорганизм, бактерии, кислород

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