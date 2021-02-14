Украинцев проверят на наличие антител к коронавирусу

Главное: В Министерстве здравоохранения Украины планируют исследовать кровь на антитела к коронавирусной инфекции не менее 10 тысяч человек.

Детали: Министерство здравоохранения планирует со следующей недели начать подготовку к проведению масштабного исследования на наличие антител у жителей Украины к коронавирусу. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет «Корреспондент».

«Массового тестирования на COVID-19 не будет, но мы говорим про сероэпидемиологические исследование, которое позволит изучить кровь на наличие иммуноглобулина G и посмотреть, сколько случаев заболевания COVID-19 наша система не вылавливает», — сказал он журналистам.

Ляшко сообщил, что в ходе исследования будут протестированы около 10 тысяч человек по всей территории Украины, у которых, в соответствие с репрезентативной выборкой, будет взята кровь.

«Во вторник у нас начало: мы собираем все департаменты здравоохранения, презентуем дизайн и согласовываем даты. Выборка будет учитывать, в частности, пол, возраст, место жительства, род занятий», — сказал заместитель министра здравоохранения.

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