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Новости > Украинцев проверят на наличие антител к коронавирусу

Украинцев проверят на наличие антител к коронавирусу

Агата Кловская
14.02.21 14:03
1510
Украинцев проверят на наличие антител к коронавирусу

Главное: В Министерстве здравоохранения Украины планируют исследовать кровь на антитела к коронавирусной инфекции не менее 10 тысяч человек.

Детали: Министерство здравоохранения планирует со следующей недели начать подготовку к проведению масштабного исследования на наличие антител у жителей Украины к коронавирусу. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет «Корреспондент».

«Массового тестирования на COVID-19 не будет, но мы говорим про сероэпидемиологические исследование, которое позволит изучить кровь на наличие иммуноглобулина G и посмотреть, сколько случаев заболевания COVID-19 наша система не вылавливает», — сказал он журналистам.

Ляшко сообщил, что в ходе исследования будут протестированы около 10 тысяч человек по всей территории Украины, у которых, в соответствие с репрезентативной выборкой, будет взята кровь.

«Во вторник у нас начало: мы собираем все департаменты здравоохранения, презентуем дизайн и согласовываем даты. Выборка будет учитывать, в частности, пол, возраст, место жительства, род занятий», — сказал заместитель министра здравоохранения.

В тему: На свалках под Киевом и Николаевом нашли тонны COVID-отходов.

Тэги: общество, здоровье, Виктор Ляшко, антитела, новости Украины, коронавирус

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