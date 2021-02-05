В Днепре 40-летняя мамаша выбросила собственного ребенка в выгребную яму

Главное: На Днепропетровщине полиция открыла уголовное производство по факту обнаружения тела новорожденного в выгребной яме.

Детали: В Днепропетровской области полицейские в ходе следственных действий обнаружили тело новорожденного ребенка в сливной яме туалета. Как сообщает Отдел коммуникации местной полиции, обнаружить его помогла немецкая овчарка Альма.

По данным правоохранителей, 30 января 40-летняя жительница Днепра попала в больницу с осложнениями после домашних родов. Врачам она рассказала, что за несколько дней до этого родила мальчика, которого, по предварительной договоренности, передала неизвестным людям за 500 тыс. гривен.

Впоследствии она признала, что придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть.

Сейчас тело ребенка направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

В тему: В середине 2019 года в Балтском районе Одесской области в выгребной яме был найден труп новорожденного. Его мать скрывала от всех свою беременность, а после того, как она родила, задушила младенца и выбросила его тельце в туалет.