Трамп завершил карьеру киноактера

Главное: Дональд Трамп больше не киноактер. Он вышел из профессиональной гильдии.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп сделал неожиданный шаг. Политик вышел из Гильдии киноактеров (SAG-AFTRA).

Бывший лидер страны отправил письмо ее главе актрисе Габриель Картерис.

В гильдии Дональд Трамп состоял с 1989 года.

В нем, по данным СМИ, сказано следующее: «Я пишу вам сегодня по поводу слушания так называемого дисциплинарного комитета, направленного на то, чтобы лишить меня членства в союзе».

Он добавил, что гордится своими ролями в фильмах «Один дома 2», «Образцовый самец» и «Уолл-стрит: Деньги не спят».

Дональд Трамп считает, что гильдия мало сделала для своих членов, «занимаясь только сбором взносов и продвижением опасной антиамериканской политики и идей».

В письме говорится: «Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом. Таким образом, это письмо информирует вас о моем немедленном уходе из SAG-AFTRA».

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