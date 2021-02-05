В Запорожской области автомобиль сбил молодых военных

Главное: ДТП с военными случилось в Энергодаре. Их сбил автомобиль.

Детали: Вечером четверга, 4 февраля, в Энергодаре (Запорожская область) произошло ДТП. Пострадали военные.

Полиция сообщает, что трое военнослужащих Национальной гвардии Украины 19-20 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них влетел автомобиль KIA RIO, которым управляла 51-летняя женщина.

Отмечается, что машина ехала с превышением скорости.

Известно, что пострадавших ребят с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в городскую больницу.

Уже открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами».

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