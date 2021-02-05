В Кабмине сделали неутешительный прогноз по росту цен газ и электричество в этом году

Главное: Минэкономики прогнозирует рост цены на газ для населения в этом году на 20%, что повлечет за собой соответствующий рост тарифов на горячую воду и отопление. Кроме того, согласно сценарию развития экономики, минимум на 38% вырстут цены на электроэнергию и на 22% — на железнодорожные перевозки.

Детали: Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году — на 10%, а в 2023-2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно. Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на сценарий развития экономики, полученный от источников в правительстве, это повлечет за собой подорожание тарифов на отопление и горячую воду. Уже в этом году за них придется платить на 16-18% больше, чем в прошлом.

Ожидается, что в следующем году рост составит 6-9%, а в 2023-2024 годах — от 3 до 5%.

При этом, как отмечается издание, в 2020 году газ для населения подорожал на 56,3%.

В свою очередь, цены на электроэнергию вырастут на 38% (по пессимистическому сценарию) и 52% (при оптимистическом). В 2022 году электричество подорожает еще на 15-20%.

Не обойдет рост тарифов и железнодорожные перевозки. В министерстве ожидают, что за текущий год стоимость билетов для пассажиров вырастет на 22%. И в последующие годы оно не прекратится. Так, в 2022 году они подорожают на 15-26%, в 2023 году — на 6,5-15%, а в 2024 — еще на 6,5-10%

В тему: С 1 февраля 2021 года в Украине начали действовать сниженные тарифы на газ и услугу по его распределению. Отныне максимальная стоимость доставки одного кубометра составляет 1,79 грн, а цена газа не должна превышать 6,99 грн за кубометр.