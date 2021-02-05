Депутаты запустили процесс перевода всех украинцев на электронные трудовые книжки

Главное: Верховная Рада одобрила введение в Украине электронных трудовых книжек. Ожидается, что они полностью заменят собой бумажные через 5 лет.

Детали: Верховная Рада Украины приняла правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме». Как сообщает LB.ua, на заседании 5 февраля за соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов.

В соответствии с документом, переход на электронные трудовые книжки должен окончательно произойти через пять лет. За это время можно использовать как традиционные бумажные, так и электронные книги о трудовой деятельности работника.

Также закон устанавливает, что пенсия будет назначаться автоматически, то есть без личного обращения лица, но с сохранением права отсрочки выхода на пенсию. При этом, если лицом перенесено назначение пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер его пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.

В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения.

Оригинал бумажной трудовой книжки будет передаваться на хранение работнику как официальный документ, а если работник пожелает продолжить ее ведение, работодатель по его требованию будет обязан параллельно с электронным учетом трудовой деятельности вносить в книгу записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

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