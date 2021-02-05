Украинцам поведали, каким будет адаптивный карантин

Главное: В Украине возвращают адаптивный карантин. Стало известно, что это значит.

Детали: Украина вновь вводит адаптивный карантин. Об этом, выступая в парламенте, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник поведал, что планируют усиливать ограничения в связи с COVID-19 по двум показателям: это рост более 50% количества госпитализированных или 65% заполненных коек с кислородом в течение недели.

Министр рассказал в Верховной Раде: «У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, которая будет предусматривать общие противоэпидемические правила для страны. Кроме них, в зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут внедряться локальные ограничения».

Он пояснил: «Если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории региона будет вводиться «красный» уровень эпидопасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения».

Также Максим Степанов рассказал: «Если 65% коек с кислородом будет загружено или будет рост более чем 50% количества госпитализированных на протяжении семи дней. При таких условиях комиссия по ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации».

Кроме этого чиновник информирует: «Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута. Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. Это результат, в том числе, карантинных мер. Результат жесткого карантина можно наблюдать уже сейчас несколько недель сокращается количество больных по сравнению с каждой следующей неделей. Данная информация подтверждается цифрами: в первую неделю декабря было 89 тысяч новых случаев, за минувшую неделю всего 27 тысяч случаев».

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