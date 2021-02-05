Стало известно, каким будет курс гривны в ближайшие три года

Главное: По прогнозам Минфина, в худшем случае к концу 2024 г обменный курс гривны пересечет отметку в 30 грн/$, а в лучшем — не превысит 29,2 грн/$.

Детали: К 2024 году в Украине ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн/долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн/долл — по пессимистическому. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, в сценарии развития экономики «значение курса гривны к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов».

По мнению чиновников, поддержат национальную валюту в ближайшем будущем иностранные инвестиции. Их прирост, по оценкам Минэкономразвития, в зависимости от сценария в 2021 году составит $0,5-2 млрд, а к 2024 году может достичь $5-5,5 млрд.

В тему: По состоянию на сегодняшний день курс гривны продолжает быстро укрепляться и составляет 27,89 гривен/$.