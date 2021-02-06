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Новости > Моток желтой проволоки на побережье Техаса оказался живым

Моток желтой проволоки на побережье Техаса оказался живым

Автор: «Фраза»
06.02.21 13:20
446
Моток желтой проволоки на побережье Техаса оказался живым

Главное: Жительница Техаса нашла на пляже странное существо, оказавшееся живым кораллом крайне необычной формы.

Детали: Гид американского природного парка «Национальный Берег Падре-Айленд», штат Техас, Ребека Клауссен, гуляла по побережью, когда обратила внимание на странный моток веревки желтого цвета. Как сообщает The Mirror, ее находка оказалась живым существом — мягким кораллом.

По словам специалиста, желтая часть коралла довольно плотная, но если его подобрать, то окажется, что он гибкий. «В воде мягкий коралл имеет ветвистую структуру и напоминает ветки деревьев», — сказала она, добавив, что желтые участки являются самим полипом, а черные — его скелетом.

Клауссен опубликовала фотографии существа в соцсети, объяснив, что вынесенные на берег полипы, как правило, не выживают.

Гибкий коралл на побережье Техаса

Гибкий коралл на побережье Техаса

Гибкий коралл на побережье Техаса

Гибкий коралл

В тему: Весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй в США было обнаружено непонятное чудовище.

В октябре 2010 года в болотах Мадагаскара было найдено неизвестное существо, напоминающее мангуста.

В 2013 году в холодных арктических водах северной части Канады была поймана очень редкая рыба. Исследователи идентифицировали его, как суперредкую длинноносую химеру.

В сентябре 2017 года на пляже в американском штате Техас, пережившем сильнейший ураган «Харви», было обнаружено загадочное существо с острыми зубами.

Тогда же местные жители обнаружили на берегу филиппинского острова Лейт тушу неизвестного огромного морского животного.

В октябре ученые приступили к исследованию глубоководного загадочного существа, чьи останки были найдены на удаленном пляже в штате Аляска. Белый объект длиной около полутора метров обнаружил в Бернерс-Бей местный житель Бьорн Диле, когда шел на лодке.

В ноябре того же года жители Севастополя обнаружили на одном из городских пляжей странное существо, выброшенное морем. Находка удивила, но одновременно и напугала горожан. Однако, по мнению скептиков, это всего лишь веник в мазуте.

В начале 2020 года житель американского штата Южная Каролина Александр Илг обнаружил на пляже Фолли Бич странный шар розового цвета, похожий на желе.

В июле того же года жители китайской провинции Хэнань заметили странное трехметровое существо, похожее на монстра, почитаемого в местной культуре. Однако есть мнение, что речь идет об обычном косяке рыб.

В октябре на берег одного из американских штатов приливом выбросило странное существо с щупальцами. Ученые предположили, что это семиногий осьминог.

Тогда же жители греческого острова Крит нашли на северном берегу останки загадочного существа. По данным экспертов, это барсук, потерявший шерсть и раздувшийся после долгого пребывания в воде.

В декабре в таиландской провинции Краби рыбак поймал в реке странное существо с множеством длинных черных ног. При этом оно передвигалось как паук.

В самом конце года загадочное мертвое «чудовище» вымыло на берег британского графства Пембрукшир в Уэльсе. Находка не на шутку озадачила специалистов.

Тэги: США, парк, наука, существо, Техас, монстр, берег, коралл

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