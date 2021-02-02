На выходные в Украине очень сильно похолодает, но снегопады стихнут

Главное: В ближайшие выходные в Украине похолодает. Но будет сухо.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные, 6-7 февраля. Синоптики предупреждают о резком похолодании.

При этом если в ближайшие дни ожидаются снегопады, то в уик-энд по всей стране должно быть сухо.

Днем ожидается от 10 мороза до 9 тепла, а ночью будет от минус 18 до плюс 4.

Относительно тепло будет на Закарпатье, а также в Крыму.

В Киеве продолжит холодать: днем будет 6-8 мороза, а ночью минус 11-13.

По Украине прогнозируют облачную и ветряную погоду.

Карта погоды:

В тему: ранее мы писали, что сурок Тимка ІІІ поведал, когда в Украину придет весна.