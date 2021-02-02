В НАН опасаются, что западные области Украины охватил новый штамм коронавируса

Главное: В пяти областях Украины наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на фоне снижения количества новых заражений и летальных случаев коронавируса в остальных регионах. Существует риск, что негативная динамика вызвана новыми мутациями вируса.

Детали: Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в Украине, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областях наблюдается дальнейший рост заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Как сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины, всего в Украине картина перестала быть однородной, в большинстве регионов продолжается стабильное затухание.

Так как до конца непонятны причины увеличения количества случаев в западных регионах, то сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации.

В НАН добавили, что рост заболеваемости может быть вызван пренебрежением карантина в курортных и горнолыжных регионах. Но также существует риск, что негативная динамика вызвана новыми мутациями вируса и благоприятными погодными условиями.

«В любом случае динамика в перечисленных регионах вызывает беспокойство. Необходимо провести дополнительный анализ о причинах такой динамики и принять дополнительные меры по сдерживанию распространения эпидемии», — считают ученые.

В тему: В декабре 2020 года власти Великобритании признали, что новый штамм коронавируса, который на прошлой неделе был обнаружен на юго-востоке Англии, вышел из-под контроля. В Минздраве страны сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне: отмечается, что данный штамм на 70% заразнее предыдущего. Из-за этого два десятка стран (в том числе членов ЕС) уже прекратили сообщение с Британией.

Тогда же ученые из британской правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам установили, что новый штамм коронавируса может быть более заразным для детей.

Впоследствии эта информация подтвердилась.

На данный момент ученые насчитали в новом штамме 22 мутации.

В начале января 2021 года стало известно о том, что японские ученые обнаружили новый штамм коронавируса у группы туристов, прибывших из Бразилии. Утверждается, что он обладает более высокой контагиозностью.

14 января в Кении обнаружили сразу 16 новых штаммов коронавируса, которые не встречаются больше нигде в мире.