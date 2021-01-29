Стало известно, когда в Украине окончательно будет ликвидирована налоговая милиция

Главное: Народные депутаты приняли закон, постановляющий ликвидировать налоговую милицию в 6-месячный срок.

Детали: Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который устанавливает сроки ликвидации налоговой милиции. Как сообщает «Экономическая правда», соответствующий документ на заседании 29 января поддержали проголосовали 259 народных депутатов.

Законопроектом предусматривается ликвидация налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности, но не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу закона о Бюро.

Как объяснила соавтор документа, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, он обеспечит непрерывность и бесперебойность работы Государственной фискальной службы до момента создания нового органа Бюро экономической безопасности. «Это технический, но важный шаг», — объяснила она.

В тему: Как сообщали СМИ, 28 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект «О Бюро экономической безопасности». Документом предусматривается, что БЭБ будет единственным правоохранительным органом, который будет расследовать экономические преступления, кроме тех, что находятся в компетенции НАБУ.

Таким образом, с появлением Бюро отпадет необходимость в налоговой милиции, а также экономических подразделениях Национальной полиции и Службы безопасности Украины.