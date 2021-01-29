«Один сплошной бетон»: журналисты показали «дворец Путина» изнутри

Главное: Российским журналистам удалось без труда попасть на объект в Геленджике, который после соответствующего расследования Алексея Навального прозвали «дворцом Путина».

Детали: Журналисты посетили дворец в Геленджике, который, по данным расследования Алексея Навального, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Как сообщает Mash, один из строителей дворца согласился провести экскурсию для журналистов с условием, что съемка займет не более часа.

На опубликованных в YouTube кадрах видно, что основные работы завершены только на фасаде здания. Внутри комнат идут начальные строительные работы.

«Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься», — заявил главред издания Максим Иксанов.

По данным строителей, проект планируют завершить через 5-6 лет.

При этом журналистам не удалось узнать предназначение здания, а также имена владельцев.

Как сообщает канал Meduza в Telegram, кадры из этого видео уже показали в эфире пропагандистского канала «Россия 24».

В тему: 19 января 2021 года Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал фильм о дворце президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае. В нем рассказывается о самом охраняемом секретном объекте в РФ — дворце президента Владимира Путина в Геленджике размером с 39 княжеств Монако с роскошным убранством, подземными стадионами, парками, тоннелями и т. д. Утверждается, что он построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.