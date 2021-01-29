Два бразильца умудрились заразиться двумя штаммами коронавируса одновременно

Главное: Исследователи из южной части Бразилии заявили об обнаружении пациентов, инфицированных двумя разными штаммами коронавируса одновременно.

Детали: У двух жителей штата Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) выявлены случаи одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, обоим пациентам по 30 лет, они были инфицированы в конце ноября вариантом коронавируса, идентифицированным в Рио, также известным как B.1.1.28, и одновременно дали положительный результат на второй вариант вируса.

У заболевших легкие симптомы, с сухим кашлем в одном случае и кашлем, болью в горле и головной болью во втором. При этом госпитализация им не потребовалась.

По словам Фернанду Спилки из лаборатории молекулярной микробиологии университета города Нову-Амбургу, сосуществование двух штаммов в одном организме может ускорить мутации новых вариантов коронавируса.

Ученые предполагают, что речь также может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом. Таким образом, это говорит о важности изоляции инфицированных и соблюдения мер социального дистанцирования.

В тему: В декабре 2020 года власти Великобритании признали, что новый штамм коронавируса, который на прошлой неделе был обнаружен на юго-востоке Англии, вышел из-под контроля. В Минздраве страны сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне: отмечается, что данный штамм на 70% заразнее предыдущего. Из-за этого два десятка стран (в том числе членов ЕС) уже прекратили сообщение с Британией.

Тогда же ученые из британской правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам установили, что новый штамм коронавируса может быть более заразным для детей.

Впоследствии эта информация подтвердилась.

На данный момент ученые насчитали в новом штамме 22 мутации.

В начале января 2021 года стало известно о том, что японские ученые обнаружили новый штамм коронавируса у группы туристов, прибывших из Бразилии. Утверждается, что он обладает более высокой контагиозностью.

Тогда же в Кении обнаружили сразу 16 новых штаммов коронавируса, которые не встречаются больше нигде в мире. По данным исследователей, их очень трудно определить на начальной фазе заболевания.