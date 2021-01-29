На Киевщине школьник оставил вещи на балконе и выпрыгнул с 15 этажа

Главное: Из окна многоэтажки на Киевщине выпал подросток. По некоторым данным, он выпрыгнул сам.

Детали: В с. Чайки под Киевом, школьник с балкона 15 этажа выпал школьник. Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook, от полученных травм он погиб на месте.

По некоторым данным, ребенок оставил вещи на балконе и выпрыгнул сам.

На момент появления информации на месте инцидента еще не было представителей специальных служб.

Официальной информации о трагедии на данный момент не поступало.

Канал также публикует фотографию с места трагедии (18+).

В тему: 5 июня 2018 года 14-летний школьник выпрыгнул из окна девятого этажа на проспекте Лобановского. Причиной самоубийства школьника могла стать плохая оценка.

В середине 2019 года в Сумах школьник покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. На такой шаг он решился из-за неудовлетворительных результатов внешнего независимого оценивания.

В октябре того же года 13-летний школьник из Украины Ваня Лю выпрыгнул из окна квартиры на 13 этаже в Шанхае из-за националистических притеснений со стороны учителя.