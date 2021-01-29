Украинцы составили портрет идеального учителя

Главное: Главным качеством идеального учителя, по мнению родителей, является уважение к каждому ученику и равное отношение ко всем подопечным. При этом знание учителем своего предмета находится на предпоследнем месте.

Детали: В Министерстве образования и науки Украины составили «портрет идеального учителя». Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», интернет-опрос об основных компетентностях современного учителя проводился среди 642 учителей и родителей из всех областей Украины.

Респонденты должны были самостоятельно отнести себя к одной из четырех категорий: родитель, учитель, учитель с ребенком школьного возраста и «в моей семье есть учителя».

Категории «я ученик» среди тех, кто составлял портрет учителя, не было.

Выяснилось, что видение идеального педагога родителями и учителями в основном сходится. Однако есть и небольшие различия в ожиданиях.

Идеальным преподавателем, по мнению самих учителей, является тот, кто умеет заинтересовать учебой и вдохновлять ученичество. В то же время родители предпочитают уважение и равное отношение ко всем ученикам.

По мнению родителей, идеальный учитель должен обладать следующими качествами:

— уважение к каждому ученику, равное отношение ко всем (72%);

— умение заинтересовать учебой, вдохновлять учеников (70%);

— понимание детей, умение находить с ними общий язык (67%);

— способность раскрывать ученический потенциал (51%);

— коммуникабельность, открытость к общению (48%);

— терпение и самоконтроль (43%);

— забота о здоровье и эмоциональном состоянии учеников (36%);

— оригинальный стиль преподавания (33%);

— умение решать конфликты (31%);

— знание своего предмета (30%);

— требовательность (22%).

И родители, и учителя видят важными одни и те же умения идеального учителя:

— обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания учеников в школе;

— забота о здоровье и эмоциональном состоянии учащихся;

— умение организовать образовательное вдохновляющее пространство.

Однако большинство учителей важнейшим своим умением считают комфорт и безопасность учащихся в школе, тогда как для родителей важна забота о здоровье и эмоциональном состояние их детей.

Главной компетенцией учителя для раскрытия потенциала ученика обе группы респондентов назвали умение поощрять учеников к осуществлению познавательной (исследовательской) деятельности — 72% среди родителей и 66% среди учителей соответственно.

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