Украинцы составили портрет идеального учителя

Главное: Главным качеством идеального учителя, по мнению родителей, является уважение к каждому ученику и равное отношение ко всем подопечным. При этом знание учителем своего предмета находится на предпоследнем месте.
Детали: В Министерстве образования и науки Украины составили «портрет идеального учителя». Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», интернет-опрос об основных компетентностях современного учителя проводился среди 642 учителей и родителей из всех областей Украины.
Респонденты должны были самостоятельно отнести себя к одной из четырех категорий: родитель, учитель, учитель с ребенком школьного возраста и «в моей семье есть учителя».
Категории «я ученик» среди тех, кто составлял портрет учителя, не было.
Выяснилось, что видение идеального педагога родителями и учителями в основном сходится. Однако есть и небольшие различия в ожиданиях.
Идеальным преподавателем, по мнению самих учителей, является тот, кто умеет заинтересовать учебой и вдохновлять ученичество. В то же время родители предпочитают уважение и равное отношение ко всем ученикам.
По мнению родителей, идеальный учитель должен обладать следующими качествами:
— уважение к каждому ученику, равное отношение ко всем (72%);
— умение заинтересовать учебой, вдохновлять учеников (70%);
— понимание детей, умение находить с ними общий язык (67%);
— способность раскрывать ученический потенциал (51%);
— коммуникабельность, открытость к общению (48%);
— терпение и самоконтроль (43%);
— забота о здоровье и эмоциональном состоянии учеников (36%);
— оригинальный стиль преподавания (33%);
— умение решать конфликты (31%);
— знание своего предмета (30%);
— требовательность (22%).
И родители, и учителя видят важными одни и те же умения идеального учителя:
— обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания учеников в школе;
— забота о здоровье и эмоциональном состоянии учащихся;
— умение организовать образовательное вдохновляющее пространство.
Однако большинство учителей важнейшим своим умением считают комфорт и безопасность учащихся в школе, тогда как для родителей важна забота о здоровье и эмоциональном состояние их детей.
Главной компетенцией учителя для раскрытия потенциала ученика обе группы респондентов назвали умение поощрять учеников к осуществлению познавательной (исследовательской) деятельности — 72% среди родителей и 66% среди учителей соответственно.
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