Скончался легендарный актер Василий Лановой

Главное: Не стало актера Василия Ланового. Его убил коронавирус.

Детали: В возрасте 87 лет скончался легендарный советский актер Василий Лановой. Причиной смерти артиста стал коронавирус, который у него и его жены был диагностирован еще 2 января.

После этого актера госпитализировали: у него выявили поражение 5% легких и был поставлен диагноз пневмония. В четверг, 28 января, его не стало.

Напомним, что Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В своем первом фильме («Аттестат зрелости») он снялся в далеком 1954 году.

Среди его известных фильмов – «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных» и многие другие картины.

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