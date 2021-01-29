Число акул в мире начало сокращаться

Главное: Число акул в мире сокращается. Также исчезают скаты.

Детали: Популяция мирового океана вымирает. Об этом сообщают ученые из университета Саймона Фрезера.

Отмечается, что за последние пятьдесят лет стало на 70% меньше акул и скатов.

Исследователи говорят: «Из 31 вида океанических акул и скатов 24 сейчас находятся под угрозой исчезновения».

Причины происходящего следующие – рост рыбного промысла, антропогенные нарушения и изменение климата.

Эксперты признают: «Это общемировой показатель. Ситуация намного хуже, чем у других популяций животных, данные о которых мы изучали».

Подчеркивается, что пик охоты на акул пришелся на начало 2000-х, тогда ежегодно убивали от 63 до 273 миллионов особей.

Ученые констатируют: «Акулы медленно растут и производят на свет мало потомства. Скорость, с которой они воспроизводят род, явно не соответствует нынешнему уровню промышленного рыболовства».

В их работе также сказано: «Повышение температуры океанов из-за изменений климата может привести к тому, что вид акул, который живет в Большом Барьерном рифе, будет вылупляться из яиц раньше: из-за этого они рождаются более слабыми, недокормленными и меньшими по размеру. После вылупления детенышам акул сразу необходимо питание, что оказывается проблематичным из-за отсутствия необходимой энергии: из-за этого они становятся менее эффективными в охоте».

Авторы работы резюмируют: «Исчезновение акул и скатов может создать волновой эффект, который окажет огромное влияние на экосистему океана в целом».

В тему: в Австралии зафиксирован резкий рост беспричинных убийств людей акулами.