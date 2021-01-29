Американцы сообщили, что знают, как «отключить» коронавирус

Главное: У коронавируса нашли слабое место. Об этом сообщили ученые.

Детали: Американские исследователи из университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета заявили, что им удалось обнаружить слабое место коронавируса. Опубликованы результаты их отчета.

Ученые отмечают следующее: «У SARS-CoV-2 есть особый фермент – это экзорибонуклеаза nsp14-ExoN, который помогает коронавирусу корректировать ошибки, возникающие при репликации генома, и отвечает за извлечение генетического материала из других штаммов, что дает патогену эволюционное преимущество».

В работе сказано: «Экзорибонуклеаза коронавируса служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов».

Информируется, что nsp14-ExoN является слабым местом заразы.

Эксперты уверены: «Если разработать лекарство, способное заблокировать действие фермента, вирус потеряет способность к рекомбинации и полностью отключится».

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