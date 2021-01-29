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Новости > Россия начала вымирать

Россия начала вымирать

Агата Кловская
29.01.21 15:39
489
Россия начала вымирать

Главное: Россия вымирает. Численность населения страны начала сокращаться.

Детали: В России начала сокращаться численность населения. Как передает Росстат, происходит это впервые за последние пятнадцать лет.

Отмечается, что на 1 января 2021 года в стране насчитали 146 238 185 граждан. Годом ранее в их было 146 748,6 тысячи человек.

Информируется: «Численность населения за минувший год снизилась на 510 тысяч человек».

Выяснилось, что городское население России составило почти 109,3 миллиона человек, а сельское – около 37 миллионов человек.

В тему: названы неожиданные последствия ядерной войны.

Тэги: Россия, численность, мир, россияне, население, вымирание

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