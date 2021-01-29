Россия начала вымирать

Главное: Россия вымирает. Численность населения страны начала сокращаться.

Детали: В России начала сокращаться численность населения. Как передает Росстат, происходит это впервые за последние пятнадцать лет.

Отмечается, что на 1 января 2021 года в стране насчитали 146 238 185 граждан. Годом ранее в их было 146 748,6 тысячи человек.

Информируется: «Численность населения за минувший год снизилась на 510 тысяч человек».

Выяснилось, что городское население России составило почти 109,3 миллиона человек, а сельское – около 37 миллионов человек.

В тему: названы неожиданные последствия ядерной войны.