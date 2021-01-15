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Новости > Фильм-шокер «Раскрашенная птица» с сегодняшнего дня можно смотреть в онлайн

Фильм-шокер «Раскрашенная птица» с сегодняшнего дня можно смотреть в онлайн

Агата Кловская
15.01.21 11:35
375
Фильм-шокер «Раскрашенная птица» с сегодняшнего дня можно смотреть в онлайн

С 15 января для онлайн-просмотра станли доступны украинская документальная сенсация «Земля голубая, будто апельсин» и фильм-шокер «Раскрашенная птица». Посмотреть их можно на украинском сервисе онлайн-телевидения Oll.tv.

«Земля голубая, будто апельсин» — полнометражный дебют режиссерки и писательницы Ирины Цилык. Фильм рассказывает о семье, которая живет в «красной зоне» Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и даже самостоятельно снимают фильмы о своей жизни во время войны.

Мировая премьера «Земли голубой, будто апельсин» состоялась на кинофестивале «Сандэнс», где лента получила Премию за лучшую режиссуру документального фильма. Украинское кино было впервые представлено в конкурсной программе этого известнейшего и крупнейшего в США фестиваля независимого кино. Украинская премьера состоялась на кинофестивале Docudays UA, где «Земля голубая, будто апельсин» стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса. Ленту признано лучшим документальным фильмом года по версии Национальной премии кинокритиков «Киноколо».

Картина получила около 20 престижных наград, а также вошла в официальные программы известных международных кинофестивалей: CPH:DOX в Дании, Hot Docs в Канаде, MoMA Doc Fortnight в США, IDFA в Нидерландах — крупнейшего кинофестиваля документального кино в мире, и еще более 70 других фестивалей.

«Раскрашенная птица» режиссера Вацлава Марула — это экранизация одноименного скандального бестселлера польско-американского писателя Ежи Косинского, переведенного на более чем 30 языков. По сюжету еврейская пара, пытаясь защитить своего ребенка от геноцида, отправляет сына к родственникам в сельскую местность где-то в Восточной Европе. Мальчик вынужден отправиться в путешествие диким и враждебным миром, который руководствуется только местными правилами, суевериями и верованиями.

Фильм снят в копродукции Чехии, Словакии и Украины. Съемки проходили в трех странах, а рядом с мировыми звездами Стелланом Скашгордом («Чернобыль»), Харви Кейтелем («Криминальное чтиво»), Удо Киром («Догвилль») и Джулианом Сэндсом («Обед нагишом») сыграли отечественные актеры, в частности Алла Соколова, Нина Шуневич и Остап Дзядек.

Мировая премьера картины состоялась в рамках основного конкурса 76-го Венецианского международного кинофестиваля. Фильм попал в шорт-лист кинопремии «Оскар» 2020 в категории «Международный полнометражный фильм» как кандидат от Чехии. Лента была представлена на 6 кинофестивалях класса «А» (в Торонто, Венеции, Токио, Таллине, Каире и Гоа).

 

Тэги: фильм, кино, культура

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