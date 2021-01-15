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Новости > Бизнесмен родом из Киева стал миллиардером в США

Бизнесмен родом из Киева стал миллиардером в США

Александр Панько
15.01.21 09:42
1461
Бизнесмен родом из Киева стал миллиардером в США

Главное: На фоне стремительного роста котировок компании Affirm состояние американского бизнесмена украинского происхождения Макса Левчина выросло до 2,7 млрд долларов. Это всего на $100 млн меньше, чем у самого богатого украинца Рината Ахметова.

Детали: Американский бизнесмен украинского происхождения Макс Левчин стал долларовым миллиардером. Как сообщает Forbes, это произошло после выхода компании, совладельцем которой он является, на биржу.

В частности, в ходе размещения акций компания Affirm подорожала до $23,6 млрд. В результате его доля (11%) теперь оценивается в $2,7 млрд.

Справка: Сервис Affirm создан в 2012 году. С его помощью можно покупать одежду, обувь и другие товары у розничных продавцов в рассрочку, через систему краткосрочных потребительских кредитов. Компания базируется в Сан-Франциско.

Макс Левчин родился в 1974 г Киеве. Его отец Рафаэль Залманович Левчин — поэт и художник, мать Эльвина Зельцман — ученая-физик, программист, мультимедийная художница. Вместе с отцом он входил в состав Киевского клуба любителей фантастики «Звездный путь» и написал фантастическую книгу «Окончательный текст и другие идиллии».

В 1991 г переехал вместе с семьей в США. Является сооснователем известного платежного сервиса PayPal. Вместе с Питером Тилем он основал компанию Confinity, благодаря которой можно было переводить деньги через электронную почту. Вскоре Confinity стала успешной и слилась с финансовой компанией X.com, которая тогда принадлежала еще никому неизвестному Илону Маску. Объединенная фирма получила название PayPal.

В тему: По данным Forbes, состояние самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова оценивается в $2,8 млрд.

Тэги: мир, экономика, Ринат Ахметов, миллиардер, состояние, капитал, биржа, богатство, технологии

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