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Новости > В Одессе УПЦ передала медикам 20 кислородных концентраторов для лечения COVID-19

В Одессе УПЦ передала медикам 20 кислородных концентраторов для лечения COVID-19

Александра Кудрявцева
07.01.21 17:37
716
В Одессе УПЦ передала медикам 20 кислородных концентраторов для лечения COVID-19

Главное: Одесская епархия Украинской Православной Церкви передала 20 кислородных концентраторов Одесскому областному госпиталю ветеранов войны, который сейчас перепрофилирован для приема больных COVID-19.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со сcылкой на eparhiya.od.ua, дорогостоящее медицинское оборудование было приобретено Одесской епархией УПЦ совместно с БФ «Покров и Милосердие».

В торжественном мероприятии приняли участие митрополит Одесский и Измаильский Агафангел — почетный гражданин Одессы и Одесской области, губернатор области Сергей Гриневецкий и глава департамента здравоохранения региона Наталья Одарий-Захарьева.

«Одесская епархия на протяжении многих лет принимает участие в социальном служении. Весь 2020 год был посвящен борьбе со страшной болезнью, которая охватила весь мир. Каждый на своем месте старался помочь преодолеть эту страшную болезнь... Каждый из нас борется за сохранение бесценного дара жизни на земле. Одесские монастыри, учреждения принимают активное участие в социальном служении. Мы оказываем помощь прежде всего врачам, которые в период пандемии стали первыми на фронте борьбы с этой страшной болезнью, малообеспеченным, вдовам, сиротам, всем, кто нуждается в помощи, в добром слове и поддержке», — отметил владыка.

По его словам, «творя добро, мы свидетельствуем, что в единстве наша сила, поэтому уже много лет символом социального служения Одесской епархии стали слова «Добро объединяет».

Владыка поздравил всех с праздником Рождества Христова, отметив, что «это праздник мира и Божественной любви».

Также митрополит Агафангел призвал всех на своем месте стараться помочь преодолеть пандемию, охватившую весь мир, и особо отметил подвиг врачей.

В тему: Миллионы украинцев увидели телемарафон «Рождество Христово. Люди» на телеканале «112 Украина».

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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