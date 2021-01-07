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Новости > Миллионы украинцев увидели телемарафон «Рождество Христово. Люди» на телеканале «112 Украина»

Миллионы украинцев увидели телемарафон «Рождество Христово. Люди» на телеканале «112 Украина»

Александра Кудрявцева
07.01.21 17:14
74
Миллионы украинцев увидели телемарафон «Рождество Христово. Люди» на телеканале «112 Украина»

Главное: Миллионы украинцев увидели телемарафон «Рождество Христово. ЛЮДИ» на телеканале «112 Украина», который состоялся 6 и 7 января в сотрудничестве с международным медиа-проектом «ЛЮДИ».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, праздничный многочасовый телемарафон транслировался в прямом эфире.

Вечером 6-го января зрители телеканала «112 Украина» увидели богослужения из Киево-Печерской лавры и прямые включения из храмов Украинской Православной Церкви в разных уголках Украины.

Утром 7-го января зрители увидели в прямом эфире Божественную Литургию из Киево-Печерской лавры.

Со словами напутствия к православным украинцам обратились наместники трех Святых Лавр.

В сюжетах, подготовленных к Рождеству Христову, священнослужители и известные миряне Украинской Православной Церкви, рассказали о великой тайне Рождения и земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, поздравили украинцев с Рождеством Христовым, обратили внимание на необходимость единства православных разных стран, в условиях современных вызовов.

К телезрителям в прямом эфире обратились православные из общины Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви в селе Михальча Черновицкой области, которые уже более 600 дней борятся за свою церковь.

Сторонники ПЦУ пытаются силой захватить храм, но община УПЦ отстаивает свою святыню.

Со словами поздравления к телезрителям обратился Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Большой интерес вызвало интервью с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием, в котором владыка рассказал о вызовах которые переживает человечество в ушедшем и наступающем году.

Как сообщили участники медиа-проекта «ЛЮДИ», сейчас они работают над созданием и развитием международной медиа- платформы, которая объединит людей из разных стран.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, о чем важно задуматься в день Рождества Христова.

 
 
Тэги: Рождество, новости православия, УПЦ

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