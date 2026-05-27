США радикально сократят участие в НАТО, — СМИ

Вашингтон планирует существенно сократить свой военный вклад в НАТО и переложить значительную часть обороны Европы на европейских союзников. Об этом шла речь во время закрытого брифинга в штаб-квартире альянса представителя министра обороны Пита Хегсета, сообщает Spiegel.

По данным издания, Штаты намерены пересмотреть участие в «модели сил НАТО» и уже призвали союзников как можно скорее начать компенсировать будущие пробелы.

Отмечается, что США в рамках НАТО планируют сократить количество истребителей примерно на треть, существенно сократить количество стратегических бомбардировщиков и отказаться от предоставления подводных лодок. Кроме того, предусматривается урезать участие в обеспечении эсминцами, разведывательными и ударными беспилотниками, а также самолетами-заправщиками. По словам участников встречи, сигнал американской стороны об этом «прозвучал недвусмысленно».

При этом Вашингтон дал понять, что сохранит ядерное сдерживание в Европе, но конвенционную оборону континента хочет передать европейским странам. Советник Хегсета объяснил такую позицию изменением глобальной обстановки: по мнению США, европейские союзники уже увеличили оборонные расходы и способны взять на себя большую ответственность.

