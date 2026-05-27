Нутрициолог объяснила, как правильно пить воду в жару

Российский нутрициолог Ольга Яблокова рассказала о том, как правильно пить воду в жару. Медик дала важные советы.

Говорится: «В жару лучше не выпивать много воды разом, а распределять ее равномерно в течение дня. Основную часть жидкости следует выпивать в первую половину дня, а вечером пить меньше, чтобы не создавать лишнюю нагрузку перед сном. Особенно важно не налегать на воду на ночь, если и так имеется склонность к утренней отечности».

По ее словам, во время жаркой погоды стоит больше двигаться и исключить из рациона вредную, соленую и сладкую пищу.

Ранее гастроэнтеролог перечислила продукты против болезни Альцгеймера.