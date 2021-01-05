Стало известно о еще одной пользе кошек

Главное: Кошки полезны при работе на дому. Об этом рассказали психологи.

Детали: Британские психологи выяснили, что кошки помогают снимать стресс при работе на дому. Об этом пишут местные СМИ.

Опрос был проведен среди семисот работающих из дома владельцев кошек.

Результаты таковы: 63% людей заявили, что кошка их успокаивала, а 56% отметили, что стали чувствовать себя менее одиноко.

Кроме этого 53% владельцев животных рассказали, что у них улучшалось настроение, когда они видели, как кошка делает что-то смешное, что вдохновляло и придавало сил.

Психологи отмечают: «Близость домашних животных создает у их владельцев чувство нормальности и жизни, что, в свою очередь, успокаивает питомцев и снижает уровень стресса у них».

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