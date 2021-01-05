Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно о еще одной пользе кошек

Стало известно о еще одной пользе кошек

Агата Кловская
04.01.21 20:53
634
Стало известно о еще одной пользе кошек

Главное: Кошки полезны при работе на дому. Об этом рассказали психологи.

Детали: Британские психологи выяснили, что кошки помогают снимать стресс при работе на дому. Об этом пишут местные СМИ.

Опрос был проведен среди семисот работающих из дома владельцев кошек.

Результаты таковы: 63% людей заявили, что кошка их успокаивала, а 56% отметили, что стали чувствовать себя менее одиноко.

Кроме этого 53% владельцев животных рассказали, что у них улучшалось настроение, когда они видели, как кошка делает что-то смешное, что вдохновляло и придавало сил.

Психологи отмечают: «Близость домашних животных создает у их владельцев чувство нормальности и жизни, что, в свою очередь, успокаивает питомцев и снижает уровень стресса у них».

В тему: названы животные, которые имеют наибольшую вероятность заразиться коронавирусом.

Тэги: животные, здоровье, мир, психология, кошки

Комментарии

Статьи

04.01.21 09:37

Тарифный удар 2021, или Здравствуй, ж...па, Новый год!

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
03.01.21 09:00

Фильм «Гражданин Лёшка»: безнадёжный СССР

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Инклюзивный капитализм: проект Ротшильдов и... Папы Римского
03.01.21 09:25

Инклюзивный капитализм: проект Ротшильдов и... Папы Римского

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Умер постоянный автор "Фразы" николаевский писатель Сергей Гаврилов

Умер постоянный автор "Фразы" николаевский писатель Сергей Гаврилов
04.01.21 19:08
1059
Последние новости
04.01.21 22:52

Наставник сборной Украины может возглавить английский гранд
04.01.21 21:19

В полиции подсчитали, сколько украинцев в новогодние праздники уселись пьяными за руль
04.01.21 20:53

Стало известно о еще одной пользе кошек
04.01.21 19:08

Умер постоянный автор "Фразы" николаевский писатель Сергей Гаврилов
04.01.21 18:59

Главные новости за 4 января 2021 года
04.01.21 17:10

На Ивано-Франковщине депутаты приняли антиконституционное обращение с призывом не посещать богослужения прихода УПЦ
04.01.21 17:00

Митрополит Антоний объяснил, какое качество помогает достичь святости
Фото и Видео
«Ни рук, ни ног не соберут»: как в КГБ Беларуси обсуждали способы ликвидации Шеремета
«Ни рук, ни ног не соберут»: как в КГБ Беларуси обсуждали способы ликвидации Шеремета
«Ни рук, ни ног не соберут»: как в КГБ Беларуси обсуждали способы ликвидации Шеремета
«Ни рук, ни ног не соберут»: как в КГБ Беларуси обсуждали способы ликвидации Шеремета
Появилось видео очень необычного щенка, который родился в Грузии
Появилось видео очень необычного щенка, который родился в Грузии
На Одесчине водитель положил сбитого им велосипедиста в багажник и тут же совершил еще одно ДТП
На Одесчине водитель положил сбитого им велосипедиста в багажник и тут же совершил еще одно ДТП
Жертвами оползня в Норвегии стали семь человек
Жертвами оползня в Норвегии стали семь человек
На Ровенщине во время движения загорелся поезд с сотнями пассажиров
На Ровенщине во время движения загорелся поезд с сотнями пассажиров
Итальянцы на радостях убили сотни птиц в Риме
Итальянцы на радостях убили сотни птиц в Риме
В Испании полиция совершенно случайно обнаружила сокровища нацистов
В Испании полиция совершенно случайно обнаружила сокровища нацистов
В аннексированной Ялте главную елку украсили туалетной бумагой
В аннексированной Ялте главную елку украсили туалетной бумагой
«Праздник к нам приходит»: опубликован первый тизер культовой игры из Украины
«Праздник к нам приходит»: опубликован первый тизер культовой игры из Украины
Харьковских депутатов забросали купюрами из «долларовых» пистолетов
Харьковских депутатов забросали купюрами из «долларовых» пистолетов
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.20 11:20

Предварительные итоги 2020 года
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.