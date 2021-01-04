В начале года цены на нефть резко подскочили

Главное: Нефть дорожает. Появились котировки.

Детали: В начале года цены на нефть снова пошли вверх. Появились котировки на 4 января.

Так, на биржевых торгах стоимость мартовских фьючерсов на смесь Brent подросла на 2,2% до 52,94 доллара за баррель (цена временно достигала отметки в 53,14 доллара) – это наивысший показатель за последние десять месяцев.

Кроме этого, как стало известно, цена февральских фьючерсов на легкое американское «черное золото» WTI подскочила на 2,01% до 49,5 доллара за баррель.

Эксперты связывают подорожание нефти с грядущим решением ОПЕК+ по сокращению ее добычи.

В тему: о чём умалчивают Tesla Motors и другие производители электромобилей.