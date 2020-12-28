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Новости > В УПЦ объяснили, как определить смысл жизни человека

В УПЦ объяснили, как определить смысл жизни человека

Александра Кудрявцева
28.12.20 18:41
429
В УПЦ объяснили, как определить смысл жизни человека

Главное: Смысл истории народов и каждого конкретного человека заключается не в создании или падении империй, возникновении династий или возведении культурных проектов, а в стремлении достичь Царства Небесного и соединиться с Богом.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом ректор КДАиС епископ Сильвестр (Стойчев) рассказал в своей проповеди.

«В чем же суть человеческой истории? Как определить смысл жизни каждого отдельного человека, рода, семьи или народа? ..Можно сказать, что история — это необратимый процесс выживания и становления более сильных за счет более слабых. Но мы понимаем, что такой смысл истории не может быть принят христианским сознанием. Смысл истории заключается не в создании или падении империй, возникновении знатных династии, и даже не в возведении великолепных культурных проектов. Подлинный смысл человеческой истории может быть определен только через конец истории, а он, как мы веруем, будет связан со Вторым Пришествием, Воскреснем мертвых и Страшным Судом. Это будет не просто наказанием или оправданием, нет, это будет именно измерением ценности всего что сделал каждый человек и все человечество», — объяснил епископ Сильвестр.

Он подчеркнул, что, настоящий смысл есть у того, что настолько ценно, что может пройти испытание страшного суда, что может перейти этот кордон.

«Все, что мы видим вокруг себя, не исключая достижения всемирной культуры, неизбежно исчезнет при наступлении Судного дня. Поэтому, с одной стороны, мы не отрицаем красоту и необходимость достижений человеческой цивилизации, но смысл человеческого существования не в том, чтобы оставлять после себя великолепные дворцы или другие памятники. Смысл человеческой истории заключается в том, чтобы войти на пир Царствия Божия, стать причастными тому, к чему готовил человечество весь Ветхий Завет и тому, что осуществил Завет Новый — соединиться с Богом и войти вместе с Ним в Его Славу», — отметил владыка.

Ректор КДАиС рассказал, что поможет приблизиться к Богу.

«Каждый из нас по духу может стать сродником Христа. Разве может быть что-то еще большее? Конечно же нет! Поэтому, когда к нам обращается Спаситель с приглашением принять участие в Его Небесном пире, мы должны неукоснительно отложить все свои дела, заботы и личные интересы и всем сердцем отозваться на этот призыв Божий. Ведь все земное, материальное, временное уйдет, и останемся только мы один на один с Богом. И тогда, к сожалению, поймем, что пред Богом не имеем ничего, мы наги, ведь земные заботы ничего не принесли для жизни в Вечности. Естественно, у нас есть и будут мирские заботы, но мы не должны прилепляться к ним всецело, помня о той единой подлинной радости, ожидающей нас в Царстве Божием», — заключил епископ Сильвестр.

В тему: В УПЦ считают, что визит Варфоломея в Украину спровоцирует противостояние на религиозной почве.

 
Тэги: новости православия, епископ Сильвестр

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