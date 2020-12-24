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Новости > Стало известно, кто в Украине первым получит прививку от коронавируса

Стало известно, кто в Украине первым получит прививку от коронавируса

Агата Кловская
24.12.20 12:42
657
Стало известно, кто в Украине первым получит прививку от коронавируса

Главное: В Министерстве здравоохранения назвали 10 приоритетных групп, которые будут в первую очередь вакцинироваться от коронавирусной болезни.

Детали: Министерство здравоохранения Украины на основе рекомендаций украинских экспертов и международных организаций сформировало 10 приоритетных групп, которые получат вакцину от коронавируса. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», в них входят:

— медицинские работники. В частности, лица, принимающие непосредственное участие в мероприятиях по противодействию коронавирусной болезни;

— военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, участвующие в Операции объединенных сил;

— работники социальной сферы;

— лица, проживающие в учреждениях о предоставлению долгосрочного ухода и поддержки и работники таких учреждений;

— люди в возрасте 60 лет и старше. В частности, лица с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска по развитию осложнений и наступлением смерти в связи с заболеваемостью коронавирусной болезнью.

— лица, у которых диагностированы заболевания эндокринной системы, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания дыхательных путей, хронические заболевания нервной системы, хронические заболевания мочевыделительной системы, онкологические заболевания, хронические заболевания органов кроветворения и крови, другие сопутствующие тяжелые заболевания, осложняющие течение COVID-19;

— работники критически важных структур государственной безопасности (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, военнослужащие ВСУ);

— учителя и другие работники сферы образования;

— лица в возрасте от 18 до 55 лет с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска по развитию осложнений и наступлением смерти в связи с заболеваемостью коронавирусной болезнью.

— люди, которые находятся в местах лишения свободы, следственных изоляторах и работники таких учреждений.

В соответствии с планом иммунизации населения от COVID-19 кампания по вакцинации от коронавирусной болезни в 2021-2022 году будет проводиться в 5 этапов:

— на первом этапе Минздрав планирует охватить около 355 тыс. человек;

— на втором — 2,3 млн человек;

— на третьем — 7,2 млн человек;

— на четвертом — 11 млн человек;

— на пятом — 19 млн человек.

Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном брифинге 24 декабря, вакцинация от коронавирусной болезни будет добровольной для всех граждан, однако «в рамках приоритетных групп люди старше 60 лет будут рекомендованы к получению вакцины в первую очередь, поскольку риск к развитию COVID-19 в тяжелых формах и риск смертности» у них значительно выше.

В тему: 18 декабря 2020 года Министерство здравоохранения разработало план национальной вакцинации от коронавируса.

Ожидается, что она начнется уже в феврале.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, власть, общество, здоровье, вакцина, политика, вакцинация, новости Украины, коронавирус

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