Украинские рестораны будут работать в новогоднюю ночь несмотря на пандемию коронавируса

Главное: В новогоднюю ночь украинским ресторанам разрешили работать. Решение приняло правительство.

Детали: Украинские рестораны и кафе все же смогут работать в новогоднюю ночь, несмотря на пандемию коронавируса. Данное решение принял Кабинет министров.

Так, накануне, в среду, 23 декабря, правительство внесло изменения в постановление «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий карантине».

Теперь предусматривается, что кафе и рестораны в пятницу, 1 января, получат возможность работать не до часу ночи (как было ранее), а до семи часов утра.

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