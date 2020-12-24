Названа астрономическая сумма, потраченная миром на борьбу с коронавирусом

Главное: По подсчетам экономистов, на сегодняшний день все страны мира в совокупности потратили на борьбу с коронавирусом около 13 триллионов долларов.

Детали: Все страны мира потратили на борьбу с коронавирусом на сегодняшний день около $13 трлн. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на подсчеты экспертов, эта сумма учитывает согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики страны почти на $900 млрд.

При этом, по прогнозу главного экономиста Организации экономического сотрудничества и развития Лоранс Бун, суммарный ущерб мировой экономике к концу 2021 г составит $7 трлн.

В тему: В августе 2020 года из-за пандемии коронавируса японская экономика пережила сильнейший спад с 1955 года.

По мнению экспертов, коронавирус может изменить экономическое мышление людей.