В организме Марадоны обнаружили лекарства от алкоголизма и шизофрении

Главное: Токсикологическое исследование показало отсутствие алкоголя и наркотиков в организме знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны. Однако в его крови обнаружили остатки лекарств от алкоголизма, депрессии и шизофрении.

Детали: В Аргентине опубликовали результаты анализов Диего Марадоны, взятых судмедэкспертами после смерти легендарного футболиста. Как сообщает Telam, в соответствии с ними в крови и моче спортсмена следов алкоголя или каких-либо наркотических средств зафиксировано не было.

Однако в организме обнаружили антидепрессант венлафаксин, противоэпилептическое средство леветирацетам и нейролептик кветиапин, который используется для лечения острой и хронической шизофрении.

Помимо этого зафиксированы следы лекарственного препарата под названием налтрексона, который используется для лечения опиоидной наркомании и алкоголизма.

Как отмечается, побочным эффектом приема некоторых из этих препаратов является аритмия, поэтому правоохранителям теперь предстоит провести анализ их совместимости с болезнями, которыми страдал Марадона, чтобы установить, имеет ли отношение к его смерти врачебная халатность.

В тему: 25 ноября 2020 года на 61 году жизни от острой сердечной недостаточности скончался легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона.

Впоследствии юрист спортсмена обвинил медиков, которые не смогли его спасти, в халатности.

Официальной причиной смерти стала «острая сердечная недостаточность с дилатационной кардиомиопатией». При этом его менеджер утверждает, что в последние дни спортсмен не хотел жить.