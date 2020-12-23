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Новости > Главные новости за 23 декабря 2020 года

Главные новости за 23 декабря 2020 года

Автор: «Фраза»
23.12.20 19:00
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Главные новости за 23 декабря 2020 года

- За сутки коронавирус выявили у 10 136 человек. Умерли 275 людей.

- Пандемия коронавируса завершится через пару лет. Появился прогноз ученого.

- Какой будет погода в следующий понедельник? Прогноз дали синоптики.

- В соответствии с распоряжением Кабмина стоимость проезда по платным дорогам общего пользования в Украине составит от 80 коп до 4,6 грн за километр в зависимости от веса автомобиля. При этом цена установлена в евро и к моменту появления таких трасс может измениться.

- Мужчина «ожил» на собственных похоронах в Индии. Но потом снова умер.

- К нашей планете летят три астероида. Опасны ли они?

Тэги: ученые, общество, мир, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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