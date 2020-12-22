Лучшие фильмы 2020 года от Arthouse Traffic покажут в кинотеатре «Жовтень»

С 24 декабря по 6 января в столичном кинотеатре «Жовтень» пройдут показы проекта «Лучшие фильмы года». В программу вошли самые громкие релизы, которые компания Arthouse Traffic выпустила на большие экраны в 2020 году — фильмы-события, лауреаты международных кинофестивалей и кинопремий.



В кино возвращается украинский кандидат на «Оскар» и лауреат Венецианского кинофестиваля «Атлантида». Лента Валентина Васяновича — самая титулованная украинская работа года. События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

В программе представлена черно-белая режиссерская версия ленты «Паразиты» Пона Джун Хо — первой в истории картины не на английском языке, которая получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм». По сюжету, у семьи четырех безработных мрачные жизненные перспективы. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором.

Также на большой экран возвращается смешная украинская комедия «Мои мысли тихие». В начале года фильм стал хитом, зрители водили в кино своих мам, а с тех пор режиссер Антонио Лукич снял один из самых обсуждаемых украинских сериалов «Секс, Инста и ВНО». Посмотреть роуд-муви о молодом звукорежиссере-фрилансере Вадиме и его маме скоро можно будет снова.

«Земля голубая, будто апельсин» Ирины Цилык — украинская документальная сенсация, призер «Сандэнса», рассказывает о семье, которая живет в «красной зоне» Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Мама и дети проводят дни за увлечениями, играют на различных музыкальных инструментах и даже сами снимают фильмы о своей жизни во время войны.

В программу также вошла историческая мелодрама «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы — номинант на «Золотой глобус» 2019 как «Лучший фильм на иностранном языке» и обладатель наград за лучший сценарий и Queer Palm за освещение ЛГБТ-темы в кино Каннского кинофестиваля 2019. События фильма разворачиваются во французской Бретани XVIII века. Молодая художница получает заказ на свадебный портрет девушки. Днем она внимательно изучает свою модель, а по ночам пишет ее портрет. Постепенно героини сближаются все сильнее.

Для аудитории младшего возраста предлагается хит «Чилдрен Кинофеста» 2020 — «Мой друг мистер Персиваль» Шона Сита. В нем успешный бизнесмен и счастливый отец семейства вспоминает свое детство, которое он провел на скрытом от всего мира побережье океана. Он должен рассказать своей внучке необычную историю мальчика по прозвищу Шторм и пеликана-сироты — мистера Персиваля.

Также в программе романтические комедии «Нотр-Дам» Валери Донзелли и «Одной волшебной ночью» Кристофа Оноре, драма Роя Андерссона «О бесконечности» (Серебряный лев Венецианского кинофестиваля 2019 за режиссуру), криминальная драма Дяо Инаня «Озеро диких гусей», биографический триллер «Против всех врагов: история Джин Сиберг» Бенедикта Эндрюса с Кристен Стюарт в главной роли, драма «Забытые» Дарьи Онищенко и фильм-шокер «Раскрашенная птица» Вацлава Марула — экранизация скандального бестселлера Ежи Косинского.

Подборку лучших фильмов года на большом экране можно увидеть в киевском кинотеатре «Жовтень» уже с 24 декабря. Фильмы «Паразиты» и «Раскрашенная птица» демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами, остальные фильмы программы — в украинской озвучке. Расписание показов в ближайшее время появится на сайте кинотеатра «Жовтень».