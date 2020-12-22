Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Лучшие фильмы 2020 года от Arthouse Traffic покажут в кинотеатре «Жовтень»

Лучшие фильмы 2020 года от Arthouse Traffic покажут в кинотеатре «Жовтень»

Автор: «Фраза»
22.12.20 20:18
544
Лучшие фильмы 2020 года от Arthouse Traffic покажут в кинотеатре «Жовтень»

С 24 декабря по 6 января в столичном кинотеатре «Жовтень» пройдут показы проекта «Лучшие фильмы года». В программу вошли самые громкие релизы, которые компания Arthouse Traffic выпустила на большие экраны в 2020 году — фильмы-события, лауреаты международных кинофестивалей и кинопремий.

В кино возвращается украинский кандидат на «Оскар» и лауреат Венецианского кинофестиваля «Атлантида». Лента Валентина Васяновича — самая титулованная украинская работа года. События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

В программе представлена черно-белая режиссерская версия ленты «Паразиты» Пона Джун Хо — первой в истории картины не на английском языке, которая получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм». По сюжету, у семьи четырех безработных мрачные жизненные перспективы. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором.

Также на большой экран возвращается смешная украинская комедия «Мои мысли тихие». В начале года фильм стал хитом, зрители водили в кино своих мам, а с тех пор режиссер Антонио Лукич снял один из самых обсуждаемых украинских сериалов «Секс, Инста и ВНО». Посмотреть роуд-муви о молодом звукорежиссере-фрилансере Вадиме и его маме скоро можно будет снова.

«Земля голубая, будто апельсин» Ирины Цилык — украинская документальная сенсация, призер «Сандэнса», рассказывает о семье, которая живет в «красной зоне» Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Мама и дети проводят дни за увлечениями, играют на различных музыкальных инструментах и даже сами снимают фильмы о своей жизни во время войны.

В программу также вошла историческая мелодрама «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы — номинант на «Золотой глобус» 2019 как «Лучший фильм на иностранном языке» и обладатель наград за лучший сценарий и Queer Palm за освещение ЛГБТ-темы в кино Каннского кинофестиваля 2019. События фильма разворачиваются во французской Бретани XVIII века. Молодая художница получает заказ на свадебный портрет девушки. Днем она внимательно изучает свою модель, а по ночам пишет ее портрет. Постепенно героини сближаются все сильнее.

Для аудитории младшего возраста предлагается хит «Чилдрен Кинофеста» 2020 — «Мой друг мистер Персиваль» Шона Сита. В нем успешный бизнесмен и счастливый отец семейства вспоминает свое детство, которое он провел на скрытом от всего мира побережье океана. Он должен рассказать своей внучке необычную историю мальчика по прозвищу Шторм и пеликана-сироты — мистера Персиваля.

Также в программе романтические комедии «Нотр-Дам» Валери Донзелли и «Одной волшебной ночью» Кристофа Оноре, драма Роя Андерссона «О бесконечности» (Серебряный лев Венецианского кинофестиваля 2019 за режиссуру), криминальная драма Дяо Инаня «Озеро диких гусей», биографический триллер «Против всех врагов: история Джин Сиберг» Бенедикта Эндрюса с Кристен Стюарт в главной роли, драма «Забытые» Дарьи Онищенко и фильм-шокер «Раскрашенная птица» Вацлава Марула — экранизация скандального бестселлера Ежи Косинского.

Подборку лучших фильмов года на большом экране можно увидеть в киевском кинотеатре «Жовтень» уже с 24 декабря. Фильмы «Паразиты» и «Раскрашенная птица» демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами, остальные фильмы программы — в украинской озвучке. Расписание показов в ближайшее время появится на сайте кинотеатра «Жовтень».

Тэги: кино, культура

Комментарии

Статьи

21.12.20 09:13

Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
20.12.20 08:46

Полицаи в 1980-м году

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

НБУ «простил» банку «Конкорд» отмывание денег
22.12.20 21:24

НБУ «простил» банку «Конкорд» отмывание денег

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 22 декабря 2020 года

Главные новости за 22 декабря 2020 года
22.12.20 18:59
945
Последние новости
22.12.20 22:27

В Минздраве рассказали, сколько мутаций генома коронавируса известно на сегодняшний день
22.12.20 20:29

Как оказалось, алкоголь притягивает коронавирус
22.12.20 20:18

Лучшие фильмы 2020 года от Arthouse Traffic покажут в кинотеатре «Жовтень»
22.12.20 19:55

В Минздраве рассказали, какой вакциной скорее всего будут вакцинировать украинцев
22.12.20 18:59

Главные новости за 22 декабря 2020 года
22.12.20 17:15

Митрополит Антоний объяснил, как понять разницу между жертвенностью и гордостью
22.12.20 17:01

Украинскую делегацию в ТКГ опять поймали на неправде: Донецк так и не получил от Киева списков лиц для обмена, — Розенбаум
Фото и Видео
В Минздраве рассказали, сколько мутаций генома коронавируса известно на сегодняшний день
В Минздраве рассказали, сколько мутаций генома коронавируса известно на сегодняшний день
В Минздраве рассказали, сколько мутаций генома коронавируса известно на сегодняшний день
В Минздраве рассказали, сколько мутаций генома коронавируса известно на сегодняшний день
Отсидевший за убийство жены мужчина жестоко убил свою мать в одном из киевских спальников
Отсидевший за убийство жены мужчина жестоко убил свою мать в одном из киевских спальников
Умерла самая старая панда в мире
Умерла самая старая панда в мире
В Чехии нашли гвоздь, при помощи которого мог быть распят Иисус Христос
В Чехии нашли гвоздь, при помощи которого мог быть распят Иисус Христос
Челябинцы «с последней надеждой» обратились к будущему президенту... США
Челябинцы «с последней надеждой» обратились к будущему президенту... США
Ученые из Израиля восстановили пол, на который ступала нога Иисуса Христа
Ученые из Израиля восстановили пол, на который ступала нога Иисуса Христа
Появилось эпичное видео «великого слияния» Юпитера и Сатурна
Появилось эпичное видео «великого слияния» Юпитера и Сатурна
Гавайцы засняли вулкан, который извергается уже почти 40 лет
Гавайцы засняли вулкан, который извергается уже почти 40 лет
Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире
Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире
Будущие полицейские из Харькова сплясали под «Вороваек»
Будущие полицейские из Харькова сплясали под «Вороваек»
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.