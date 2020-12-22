ЖК «Edeldorf» — Элита-Центр для депутатов, — СМИ

Беглый экс-чиновник Сергей Кучер, собственник «Edelburg Development», незаконно возводит элитный ЖК в зоне объекта ЮНЕСКО, на действующем кладбище. Квартиры в ЖК покупают в том числе депутаты ВР. Об этом в своем блоге написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, сообщает «Рупор».

Эксперт считает, что ЖК «Edeldorf» может стать вторым Элита-Центром.

По словам Дмитрия Марунича, данный комплекс возводится в непосредственной близости от Киево-Печерской лавры и фактически на земле Зверинецкого действующего кладбища с нарушением всех санитарных норм.

Кроме того, Верховный Суд Украины признал строительство «Edeldorf» незаконным на ул. Старонаводницкой, 42-44, и поддержал требование Минкультуры остановить строительство как нарушающее закон «Об охране культурного наследия», так как стройка ведется в историческом ареале Киева в непосредственной близости от охранной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — ансамбля Киево-Печерской Лавры и находится в пределах Центрального исторического ареала.

«Земля, на которой возводится комплекс была выделена „под строительство и обслуживание сооружений рыночной инфраструктуры“, а не под строительство многоквартирного жилого комплекса. Именно под такой вид строительства была выделена земля и для строительства компании Элита-Центр, но это не пугает застройщика, так как метры эти не для простых украинцев, а для депутатов, которые всегда прикроют», — заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

ООО «Edelburg Development», которое принадлежит, по данным Украинской правды, Сергею Кучеру и Степану Черновецкому по 50%, где бенефициарами выступают Ольга Солоп и Ирина Симончук.