Сoстоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Главное: В четвертьфинале Кубка Украины по футболу киевское «Динамо» примет коваливский «Колос», а донецкий «Шахтер» на выезде сыграет с «Агробизнесом».

Детали: Сегодня, 18 декабря, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона 2020-2021. Об этом передает корреспондент «Фразы».

Киевское «Динамо» на этой стадии встретится с коваливским «Колосом», с которым в чемпионате не так давно сыграло вничью 2:2.

Все пары выглядят так:

«Динамо» (Киев) — «Колос» (Коваливка);

«Днепр-1» (Днепр) — «Александрия);

«Агробизнес» (Волочиск) — «Шахтер» (Донецк);

«Верес» (Ровно) — «Заря» (Луганск).

Четвертьфинальные матчи пройдут 3 марта 2021 года.

Финал должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

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