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Новости > Доктор Валихновский посоветовал, как провести Рождественский пост с пользой для здоровья

Доктор Валихновский посоветовал, как провести Рождественский пост с пользой для здоровья

Александра Кудрявцева
18.12.20 16:50
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Доктор Валихновский посоветовал, как провести Рождественский пост с пользой для здоровья

Главное: Правильное соблюдение поста ведет к оздоровлению всего человека.

Детали: Все установления и советы Церкви направлены на укрепление не только духовного, но и душевного, и телесного, и интеллектуального здоровья. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский.

«Пост не должен вредить здоровью. Это особенно актуально в наше время. И здесь возникает вопрос — можно ли по этой причине послаблять пост или нет. Я считаю, что сейчас мы нуждаемся в хорошо выработанном иммунитете. А для этого в пище должно присутствовать достаточное количество белка. В Рождественский пост Церковь благословляет вкушение рыбы и морепродуктов, можно употреблять и растительный белок. Такой рацион позволяет сохранить физическое здоровье и обеспечить правильную работу иммунной системы», — отметил врач.

Валихновский напомнил, что все установления и советы Церкви направлены на укрепление не только духовного, но и душевного, и телесного, и интеллектуального здоровья.

«Диетологи и иммунологи знают такое понятие, как иммунная агрессия. Она возникает, когда человек потребляет слишком много животного белка. Иммунная система организма активно реагирует и отторгает его. Даже существует такой термин — пищевая непереносимость продуктов. Представляете, есть огромное количество животных белков, которые человеку просто нельзя употреблять в пищу. Как раз во время поста мы снимаем с организма эту нагрузку. У тех, кто постится, как правило, меньше заболеваний. Они дольше живут, и, в подавляющем числе случаев, у них большая толерантность к различным инфекциям — вирусным, бактериальным и другим», — рассказал Ростислав Валихновский.

Он подчеркнул, что во время поста прежде всего необходимо обращать внимание на «экологию души» и в первую очередь направлять свои усилия на исполнение заповедей. «Помните слова покойного Блаженнейшего Митрополита Владимира? Главное, чтобы мы любили друг друга. Можно есть мясо, только бы мы не „ели“ людей».

Врач и священник подчеркнул, что по время поста важно просить у Бога смирения и помощи.

«Господь просвещает, умудряет, и только с Его помощью мы можем избавиться от всего ненужного в нашей жизни. А пост как раз и дает ощутить ясность мысли, позволяющую не рассеиваться, а сосредоточиться на самом себе. Это происходит лишь когда человек проводит жизнь в Церкви и принимает участие в церковных таинствах — Исповеди и Причастии», — заключил Ростислав Валихновский.

В тему: Митрополит УПЦ посоветовал, как провести Рождественский пост.

 
Тэги: пост, новости православия, УПЦ

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