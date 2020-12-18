В работе популярной соцсети произошел масштабный сбой

Главное: Сегодня, 18 декабря, в работе популярной соцсети Instagram произошел сбой. Большинство пользователей столкнулись с проблемой входа в аккаунт.

Детали: В работе сервиса Instagram снова произошел сбой. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщается на сайте Downdetector.

Сообщается, что жители ряда стран, использующие приложение, отметили нарушения в работе популярного сервиса.

У многих не получается обновить ленту, войти в аккаунт, а также воспользоваться веб-версией Instagram.

В тему: 16 декабря случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов.

За несколько дней до этого пользователи по всему миру испытывали проблемы с работой Google, Gmail и YouTube. Этот сбой назвали беспрецедентным.