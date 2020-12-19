Ученые выяснили, куда не стоит ходить, если вы не хотите заразиться коронавирусом

Главное: Французские ученые опросили заразившихся коронавирусом пациентов о том, где они могли подхватить инфекцию. Оказалось, что наибольшая опасность исходит от ресторанов и спортивных залов.

Детали: Ученые из института Пастера во Франции выяснили места, в которых с наибольшей вероятностью можно заразиться коронавирусом. Как сообщает Lenta.ru, для этого они опросили переболевших COVID-19 людей о том, какие места они посещали перед инфицированием.

Как выяснилось, наибольшую опасность для заражения представляют такие места, как бары, рестораны и спортивные залы. Также повышенный риск заразиться коронавирусом есть у водителей, врачей и работников промышленных предприятий.

Кроме того, более 40% респондентов подозревают, кто их заразил, и 21% уверен, что знает, как они заразились.

Отметим, что опрос показал также, что лишь 54 процента заболевших остались дома сразу при появлении первых симптомов.

В тему: Всемирная организация здравоохранения считает полный локдаун не лучшим сценарием для борьбы с коронавирусом. По мнению директора Европейского регионального бюро ВОЗ доктора Ханса Клюге, более эффективно бороться с пандемией коронавируса поможет отслеживание происхождения инфекции и предотвращение передачи вируса.