Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые выяснили, куда не стоит ходить, если вы не хотите заразиться коронавирусом

Ученые выяснили, куда не стоит ходить, если вы не хотите заразиться коронавирусом

Агата Кловская
19.12.20 11:34
75
Ученые выяснили, куда не стоит ходить, если вы не хотите заразиться коронавирусом

Главное: Французские ученые опросили заразившихся коронавирусом пациентов о том, где они могли подхватить инфекцию. Оказалось, что наибольшая опасность исходит от ресторанов и спортивных залов.

Детали: Ученые из института Пастера во Франции выяснили места, в которых с наибольшей вероятностью можно заразиться коронавирусом. Как сообщает Lenta.ru, для этого они опросили переболевших COVID-19 людей о том, какие места они посещали перед инфицированием.

Как выяснилось, наибольшую опасность для заражения представляют такие места, как бары, рестораны и спортивные залы. Также повышенный риск заразиться коронавирусом есть у водителей, врачей и работников промышленных предприятий.

Кроме того, более 40% респондентов подозревают, кто их заразил, и 21% уверен, что знает, как они заразились.

Отметим, что опрос показал также, что лишь 54 процента заболевших остались дома сразу при появлении первых симптомов.

В тему: Всемирная организация здравоохранения считает полный локдаун не лучшим сценарием для борьбы с коронавирусом. По мнению директора Европейского регионального бюро ВОЗ доктора Ханса Клюге, более эффективно бороться с пандемией коронавируса поможет отслеживание происхождения инфекции и предотвращение передачи вируса.

Тэги: ученые, здоровье, эпидемия, Франция, заражение, коронавирус, COVID-19, симптомы

Комментарии

Статьи

19.12.20 08:54

О еврокубковой реформе и таблице коэффициентов

Автор: Андрей Шахов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.12.20 10:23

Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват «Столички», коллектив просит о помощи. Документ
17.12.20 23:59

Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват «Столички», коллектив просит о помощи. Документ

Автор: «Обозреватель»

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 18 декабря 2020 года

Главные новости за 18 декабря 2020 года
18.12.20 19:00
2307
Последние новости
19.12.20 11:34

Ученые выяснили, куда не стоит ходить, если вы не хотите заразиться коронавирусом
19.12.20 09:32

Игрок «Шахтера» и сборной Украины вскоре переедет в Италию
18.12.20 21:14

В лесу на Буковине охотник застрелил человека, перепутав его с косулей
18.12.20 20:18

Ученые обнаружили удивительное целебное свойство обычной воды
18.12.20 19:56

«Слуга народа», назвавший коронавирус вымышленной болезнью, рассказал бред о проститутках
18.12.20 19:00

Главные новости за 18 декабря 2020 года
18.12.20 17:22

Митрополит Антоний рассказал, для чего Церковь призывает учиться вниманию
Фото и Видео
В лесу на Буковине охотник застрелил человека, перепутав его с косулей
В лесу на Буковине охотник застрелил человека, перепутав его с косулей
В лесу на Буковине охотник застрелил человека, перепутав его с косулей
В лесу на Буковине охотник застрелил человека, перепутав его с косулей
«Слуга народа», назвавший коронавирус вымышленной болезнью, рассказал бред о проститутках
«Слуга народа», назвавший коронавирус вымышленной болезнью, рассказал бред о проститутках
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
Назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду
Назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду
Зеленский жаждет получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе. Но есть проблема
Зеленский жаждет получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе. Но есть проблема
Стало известно, сколько нужно денег на вакцинацию украинцев от коронавируса
Стало известно, сколько нужно денег на вакцинацию украинцев от коронавируса
Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов
Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов
В Минобразования дали школам рекомендации по обучению во время локдауна
В Минобразования дали школам рекомендации по обучению во время локдауна
Появилось видео с места смертельного пожара в Днепре
Появилось видео с места смертельного пожара в Днепре
Падение столбов на Шулявском мосту попало на видео
Падение столбов на Шулявском мосту попало на видео
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.