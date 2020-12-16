На Шулявском мосту от греха подальше демонтировали еще шесть столбов

Главное: Представители фирмы-подрядчика, которая занималась реконструкцией Шулявского моста демонтировали еще шесть фонарей на путепроводе. По словам Виталия Кличко, именно генподрядчик должен возместить весь принесенный ущерб. В том числе и за поврежденные автомобили.

Детали: Эксперты, прибывшие на место падения столбов на Шулявском мосту в Киеве, проверили все фонари, после чего демонтировали еще шесть опасных опор. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

«Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал 50-летнюю гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет», — заявил градоначальник.

Он также добавил, что заказчик строительства Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору — как независимая организация. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений».

Кличко подчеркнул, что рассчитывает на оперативное и прозрачное расследование, чтобы все виновные понесли ответственность.

«Я в этом, как мэр столицы, открывал мост, заинтересован больше всего. Потому что понимаю, что это — моя репутация», — подытожил мэр.

В тему: В Киеве на Шулявском мосту произошло серьезное ЧП. Сразу три новых столба упали на проезжающие автомобили.

Момент падения попал на видео.